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Parisien: в Париже задержали мужчину, сорвавшего флаг со здания парламента

По сообщениям газеты, молодой человек был пьян

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Жандармы, охраняющие Национальное собрание Франции, задержали в ночь на понедельник молодого человека, который пытался украсть один из государственных флагов со стены здания нижней палаты парламента. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Согласно ее данным, 23-летний француз был пьян. Несмотря на это в 4 часа ночи он сумел перелезть через высокую стену ограждения и сорвать с фронтона здания Нацсобрания один из флагов. Благодаря установленным там многочисленным камерам наблюдения он был замечен и быстро задержан. В дальнейшем жандармы передали его полиции района, которая поместила его в вытрезвитель.

Утром нарушитель не дал каких-либо объяснений своего поступка. Было установлено, что он проживает в расположенном недалеко от Нацсобрания 15-м округе Парижа и уже известен полиции как нарушитель ряда законов.

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Франция
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