Дождевой паводок подтопил в Адыгее 23 дома и 80 подворий

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Дождевой паводок, спровоцированный затяжными осадками, подтопил в граничащем с Краснодаром Тахтамукайском районе Адыгеи 23 частных дома и 80 подворий двух поселков, сообщил в понедельник ТАСС руководитель отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Тахтамукайского района Пшимаф Гусарук.

Дождь шел в районе с утра воскресенья, 21 июля. По состоянию на 7:00 мск понедельника было подтоплено 10 домовладений - восемь в поселке городского типа Яблоновский и два - в поселке Энем, а также в общей сложности 44 подворья, 32 из которых - в Яблоновском. В районе введен режим повышенной готовности.

"Комиссия продолжает работу по обходу подворий поселков Яблоновский и Энем, пострадавших от дождевого паводка. По состоянию на 14:00 мск, число подтопленных домов увеличилось до 23, из них 15 - в Энеме и восемь - в Яблоновском. Вода стоит в 80 подворьях, из них больше всего - 52 подворья - пострадали в Яблоновском", - сказал Гусарук.

По его словам, вода "зашла" в домовладения не более чем на 10 см, спецмашины коммунальных служб откачивают ее как из домов, так и с подворий. Жертв и пострадавших нет, жители не эвакуированы и принимают участие в ликвидации паводка. Как уточнил собеседник агентства, дождь уже прекратился.

Количество выпавших за минувшие сутки осадков составило от 4 мм в Майкопе до 32 мм в станице Даховской Майкопского района. Уровни рек в норме. В ближайшие дни в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы, уточнила ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева.

В Яблоновском проживает 35,6 тыс. человек, там насчитывается не менее пяти тысяч частных домов, в Энеме - более 19,6 тыс. жителей и порядка 6 тыс. частных домов. Основная часть рек республики берет начало в предгорье и горах, паводки возможны в любое время года. Опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергается свыше 80 населенных пунктов, в которых проживают более 70 тыс. человек.