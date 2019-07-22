Прокуратура Украины проводит обыски в правительстве по делу о хищениях в "Укроборонпроме"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Украины начала обыски в служебных помещениях правительства, пограничной и фискальной служб, а также на предприятии "Спецтехноэкспорт", которое входит в структуру госконцерна "Укроборонпром".

"Прокурорами Главной военной прокуратуры... проведены и проводятся в настоящее время в служебных помещениях кабинета министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП "Спецтехноэкспорт" следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству", - проинформировала пресс-служба Генпрокуратуры Украины (главная военная прокуратура находится в подчинении ГПУ).

В ГПУ пояснили, что обыски связаны с тем, что сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины были выявлены факты хищения в оборонной сфере. В частности, речь идет об уголовном деле, открытом по факту завладения денежными средствами в сумме более $6,7 млн при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Аналогичную информацию о проведении обысков в рамках дела подтвердили и в пресс-службе СБУ.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранительные органы страны раскрыли новую схему в сфере оборонной промышленности, связанную с офшорными компаниями. По его словам, как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти "спецэкспортеры" по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги. Ранее президент сменил состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", руководство которого было замешано в масштабной коррупции при президенте Украины Петре Порошенко.