Суд освободил осужденную экс-сотрудницу Нота-банка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский городской суд смягчил приговор в отношении бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей и осужденной на 3 года и 4 месяца колонии. Как уточнили ТАСС в понедельник в суде, суд засчитал ей время, проведенное под домашним арестом и под стражей, и освободил в зале суда.

"Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Марчуковой изменен, ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда", - сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор вступил в силу.

Останкинский суд Москвы 22 мая приговорил Марчукову к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тыс. рублей и оставил под арестом для выплаты штрафа ее имущество.

Как установил суд, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы (осуждена 23 мая Останкинским судом на 3 года и 3 месяца колонии) и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и затем похищены.

Сделка со следствием

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нонну Михай.

Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим - на 6 лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии.

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.