СК возбудил дело о закупке незарегистрированного медоборудования в Саратове

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в больницы Саратовской области было закуплено медицинское оборудование, не зарегистрированное на территории России, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.

"В лечебные учреждения было поставлено оборудование, которое в данной комплектации в качестве медицинских изделий на территории РФ не регистрировалось. При этом в качестве оплаты перечислено более 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ ("Оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий")", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, в августе прошлого года был объявлен аукцион на закупку - саратовский Минздрав планировал приобрести 13 ультразвуковых аппаратов в местные больницы. По итогам аукциона победу одержала коммерческая организация из города Саратова, которая, в свою очередь, заключила договор поставки с компанией из Санкт-Петербурга. Последняя организация и поставила подозрительное оборудование.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, виновным лицам может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.