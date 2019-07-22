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Нападение на школу в Саратовской области

Следствие просит продлить арест подростку, напавшему на ученицу с топором в Вольске

Cрок текущего ареста истекает 28 июля

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о продлении ареста на два месяца подростку, напавшему с топором на ученицу в школе в Вольске Саратовской области, сообщили ТАСС в Вольском районном суде.

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28 мая 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, а вторую - в коридоре. Там же в коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю учащуюся пятого класса и попытался скрыться. Нападавший арестован, девочка была доставлена в больницу.

"Следствие подало ходатайство о продлении подростку срока содержания под стражей на два месяца, то есть до 28 сентября", - сообщили в суде, отметив, что ходатайство будет рассмотрено 23 июля.

В мае Вольский районный суд арестовал подростка также на два месяца, срок истекает 28 июля.

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РоссияСаратовская областьНападение на школу в Саратовской области
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