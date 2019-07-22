Суд в Уфе продлил арест экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавателя

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Суд Кировского района Уфы продлил до 2 января 2020 года домашний арест трем экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавателя. Судебный процесс над ними начнется 29 июля, сообщил ТАСС в понедельник один из адвокатов обвиняемых Аслям Халиков.

"Домашний арест продлили до 2 января, на 6 месяцев. Это типичная процедура", - рассказал он.

В первый день судебного процесса, который назначен на 29 июля, должен быть определен порядок исследования доказательств. Потерпевшая обязательно должна дать показания, отметил адвокат, добавив, что ее не было на предварительном заседании суда 22 июля.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району - 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Им предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Они уволены из органов внутренних дел. Потерпевшая также была уволена из органов МВД по результатам внутренней проверки за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.