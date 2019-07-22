Суд перевел из СИЗО под домашний арест главного архитектора Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону изменил на домашний арест меру пресечения главному архитектору города Роману Илюгину, арестованному по делу о превышении полномочий. Об этом в понедельник ТАСС сообщила его адвокат Екатерина Водяник.

"Под домашний арест выпустили, до 11 августа", - сказала Водяник.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Илюгина, главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги и бывшего главного архитектора региона Алексея Полянского. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

Полянский находится под домашним арестом, дело в отношении Корчиги передано в суд.