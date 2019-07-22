Экс-глава муниципалитета Петербурга получила два года условно за взятку стройматериалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Бывшую главу муниципального округа "Смольнинское" Наталью Смирнову, задержанную в прошлом году по делу о коррупции, приговорили к двум годам лишения свободы условно за взятку стройматериалами на сумму около 1,4 млн рублей, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд назначил наказание Смирновой в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, Смирнова, по версии следствия, в 2015 году обеспечила победу в конкурсе на благоустройство территории фирме "Инвест+" и перечислила за еще не выполненные работы компании около 80 млн рублей, а затем договорилась с гендиректором фирмы Дмитрием Степановым похитить деньги. Следствие установило, что свою долю она получила стройматериалами на сумму около 1,4 млн рублей. Смирнову задержали в августе прошлого года после обысков в администрации муниципального округа "Смольнинское".

Степанова, которого также задержали, приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Дело обоих подсудимых рассматривалось по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), оно слушалось в особом порядке.

Образование "Смольнинское" расположено в историческом центре Петербурга, численность населения достигает почти 80 тыс. человек.