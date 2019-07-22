Роспотребнадзор приостановил работу сыроварни под Нижним Новгородом из-за антисанитарии

ТАСС, 22 июля. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области наложило временный запрет на производство сыра индивидуальным предпринимателем в Воротынском районе за нарушение санитарных норм. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее несколько нижегородских телекомпаний показали в эфире сюжет о том, что на одном из предприятий в Воротынском районе молочная продукция производится в условиях антисанитарии. На видео запечатлены раздетые по пояс сотрудники. По данному факту Роспотребнадзор начал внеплановую проверку.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Специалисты управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности по производству молочной продукции ИП Савельева Л. Н. (село Разнежье Воротынский район Нижегородской области)", - говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора также наложило арест на 500 кг сыра, произведенного на предприятии. "В настоящее время в лаборатории Роспотребнадзора проводятся исследования отобранных проб продуктов и смывов с объектов внешней среды", - отметили в пресс-службе.

Материалы проверки направят в суд для решения вопроса о приостановлении производства.