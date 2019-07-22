Возгорание в лагере в Хабаровском крае, где погиб ребенок, локализовали

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован, тушение продолжается", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что МЧС проверяло лагерь на пожарную безопасность, с персоналом были проведены инструктажи. После этого лагерь был допущен к эксплуатации.

В палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" около 20:37 мск произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели. Погиб один ребенок и еще трое получили травмы и находятся в реанимации. Остальные дети размещены в домиках базы отдыха.