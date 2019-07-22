В США бывший наркобарон "Коротышка" опротестовал решение суда о пожизненном заключении

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Защита бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка" опротестовала в понедельник решение суда о пожизненном тюремном заключении для своего подзащитного. Об этом говорится в документах Апелляционного суда второго округа США (штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт).

Согласно материалам дела, защита бывшего наркобарона оспаривает как сам обвинительный приговор, так и выбранную меру пресечения. В прошлый четверг Гусман был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще 30 годам тюрьмы. Кроме того, суд требует, чтобы он выплатил штраф в размере $12,6 млрд.

Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. До этого он дважды совершал побеги, в том числе в 2015 году из камеры в мексиканской тюрьме строгого режима Альтиплано. Тогда Гусману удалось выбраться на свободу по туннелю длиной около 1,5 км, прорытому его сообщниками на глубине 10 м.

После побега из Альтиплано мексиканские власти в январе 2016 года смогли задержать Гусмана в городе Лос-Мочис в штате Синалоа. Наркобарон был возвращен в ту же тюрьму, а режим его содержания был ужесточен.

В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, сговоре с целью производства и распространения наркотиков, применении огнестрельного оружия и сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Тогда суд постановил, что возможность досрочного освобождения Гусмана исключена.