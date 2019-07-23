В Москве арестованы похитители, вымогавшие у жертвы 2 млн рублей под видом полицейских

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал четверых обвиняемых в похищении человека и вымогательстве у него 2 млн рублей под видом полицейских. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"13 февраля вблизи одного из домов по Анадырскому проезду, мужчины похитили 38-летнего жителя столицы. Затем переместили его на автостоянку, где, удерживая в машине, представились сотрудниками полиции и потребовали у него 2 млн рублей, в противном случае обещая привлечь его к уголовной ответственности", - сказала Иванова.

После передачи 750 тыс. рублей похитители отпустили мужчину и договорились о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы. "Благодаря работе следователей столичного ГСУ СК России, совместно с сотрудниками уголовного розыска, четверо подозреваемых были задержаны", - отметила Иванова.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 33 лет. По данным полиции, они угрожали потерпевшему пистолетом, а также привлечением к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

По ходатайству следствия задержанные арестованы. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека") и ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").