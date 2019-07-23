В Ленинградской области задержали женщину, подозреваемую в избиении трехлетней девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после госпитализации трехлетнего ребенка в тяжелом состоянии в одну из больниц Ленинградской области. Как сообщили журналистам во вторник в региональном управлении МВД, по подозрению в нанесении девочке травм в полицию доставлена 58-летняя женщина.

"Ребенок был госпитализирован, медики зафиксировали состояние трехлетней девочки как тяжелое. По подозрению в нанесении телесных повреждений ребенку в полицию доставлена гражданка 1961 года рождения", - сказали в управлении.

По данным МВД, накануне вечером в полицию Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя одного из домов в поселке Мга о том, что в подъезде обнаружена несовершеннолетняя девочка с разбитой головой. В отношении матери пострадавшей уже составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Обстоятельства произошедшего выясняются.