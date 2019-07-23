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В результате взрыва в жилом доме в Италии погиб один человек

Еще один числится пропавшим без вести

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и один пропал без вести в результате взрыва в жилом доме на острове Эльба. Как сообщает во вторник агентство ANSA, взрыв произошел предположительно из-за утечки бытового газа.

Трое пострадавших уже извлечены из-под развалин. Спасатели определили местоположение четвертого пострадавшего и занимаются поиском еще одного человека, считающегося пропавшим без вести. Все пятеро были скорее всего членами одной семьи, уточняет агентство.

Взрыв сильно повредил двухэтажное здание.

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