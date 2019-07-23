Лесные пожары в Бурятии осложняют ремонт поврежденной ЛЭП

ТАСС, 23 июля. Лесные пожары осложняют ремонтные работы на линии электропередачи Горячинск - Усть-Баргузин в Бурятии, в результате повреждения которой без электричества остаются жители двух сел - Курумкан и Баргузин. Об этом сообщается во вторник на сайте компании "Россети Сибирь" (ранее ПАО "МРСК Сибири").

Ремонт ЛЭП начался во вторник утром, под отключение попала часть жителей Баргузинского и Курумканского районов Бурятии. Большую их часть удалось спустя два часа запитать от резервных источников электроснабжения. Работы по подключению жителей Курумкан и Баргузин продолжаются.

"Ремонтные работы оказались осложнены повреждением линии электропередачи - на провода упало дерево, спиленное "черными лесорубами" вне охранной зоны ЛЭП. Кроме того, в районе проведения ремонтных работ бушуют лесные пожары. Огонь не позволяет энергетикам приблизиться к месту повреждения линии электропередачи", - говорится в сообщении.

В ремонтных работах участвуют четыре бригады энергетиков - 16 человек и четыре единицы техники. Завершить работы планируется к 18:00 местного времени (13:00 мск).

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро вторника, в Бурятии действуют восемь лесных пожаров на общей площади 10,6 тыс. га.