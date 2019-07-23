Железнодорожное полотно на станции в Коми после схода вагонов частично восстановили

ТАСС, 23 июля. Аварийные бригады подняли сошедшие с рельсов грузовые вагоны на железнодорожной станции "Керки" в Республике Коми и восстановили габарит пути. Работы ведутся круглосуточно в три смены, сообщила во вторник пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

"Железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размыва грунта на участке Кожва - Сосногорск, где накануне из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход вагонов в грузовом поезде. В настоящее время подняты все сошедшие с рельсов вагоны. Восстановлен габарит пути, ведутся работы по отсыпке земляного полотна, организован подвоз необходимых материалов. В ликвидации задействовано более 300 сотрудников СЖД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся круглосуточно. "Вчера весь день по особому распоряжению со всех ближайших станций к месту ЧП уходили поезда с грузами - инструментами, стройматериалами, техникой и специалистами. Все усилия направлены на скорейшее восстановление путей и железнодорожного сообщения", - уточнила ТАСС специалист пресс-службы СЖД Галина Лавриненко.

По данным пресс-службы, на участке Сосногорск - Ираель организовано автобусное сообщение: к 9:00 мск 903 пассажира покинули станции. С 22 по 26 июля изменяются маршруты некоторых пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут идти до станции "Сосногорск", поезда из Воркуты и Лабытнанги - до станции "Печора".

Сход 23 вагонов с углем поезда Воркута - Череповец произошел в ночь на 22 июля в Сосногорском районе из-за размыва пути после ливней. В результате инцидента никто не пострадал, проезд по участку закрыт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".