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МЧС сообщило о ликвидации природных пожаров на востоке Оренбургской области

В ведомстве уточнили, что обстановка в регионе остается сложной

 ТАСС, 23 июля. Природные пожары на территории четырех районов Оренбургской области и в городах Орск и Новостроицк ликвидированы, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по региону.

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Ранее на территории Новоорского района загорелась сухая трава, площадь земель, выжженных пожаром в степи, достигла 50 тыс. га. Природные пожары также возникли в Ясенском, Домбаровском, Гайском, городах Орск и Новотроицк. Была угроза перехода огня на населенные пункты, 21 июля в трех районах области был введен режим чрезвычайной ситуации.

"По состоянию на 23 июля на востоке области ликвидированы все ландшафтные пожары", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют причины пожаров.

В ГУ МЧС уточнили, что обстановка с пожарами в регионе остается сложной, за сутки на территории Оренбургской области зарегистрировано 16 степных пожаров на общей площади 189,2 га.

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