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Троих жителей Удмуртии подозревают в убийстве казанского таксиста

По версии следствия, преступление мужчины совершили, чтобы завладеть автомобилем жертвы

ИЖЕВСК, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления СК по Удмуртии возбудили уголовное дело в связи с убийством таксиста из Казани, информация о пропаже которого поступила в правоохранительные органы 21 июля. Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства, в совершении преступления подозреваются трое жителей Ижевска.

"По данным следствия, трое мужчин - жителей Ижевска - решили убить водителя такси и завладеть его автомобилем. Для этого 20 июля они прибыли в Казань и вечером на стоянке такси возле аквапарка стали подыскивать водителя, который бы согласился доставить их в Ижевск. После того, как потерпевший принял заказ, подозреваемые выехали на его автомобиле в направлении столицы Удмуртии", - сообщили в СК.

По информации ведомства, в пути злоумышленники задушили водителя, затем перегнали автомобиль в Ижевск, оставили его неподалеку от леса, а тело водителя закопали.

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РоссияТатарстанУдмуртия
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