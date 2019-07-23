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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее

В МЧС сообщили, что летчика госпитализировали
Вертолет Ми-2 Ладислав Карпов/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-2
© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

МАЙКОП, 23 июля. /ТАСС/. Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее. Об этом во вторник сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по республике.

"В ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи произошла жесткая посадка вертолета Ми-2, предположительно, выполнявшего сельхозработы. Летчик получил травмы средней тяжести, госпитализирован в больницу поселка Энем", - сказал собеседник агентства.

В районе посадки работает оперативная группа МЧС по региону. "Летчику 42 года. Вертолет прилетел со станицы Северской Краснодарского края", - добавил собеседник.

В новость были внесены изменения (12:21 мск) - добавлена информация по тексту.

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