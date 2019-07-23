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В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по лодке с людьми

Задержанного ранее судили за хулиганство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя города Всеволожска по подозрению в стрельбе по лодке с людьми на озере Круглое, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники полиции и следователи по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего жителя Всеволожска, работающего водителем, ранее судимого за хулиганство", - говорится в сообщении.

Лодка с людьми на озере была обстреляна из охотничьего ружья 13 июля. После этого был задержан первый подозреваемый, но его отпустили после разбирательства, так как он не был причастен к преступлению.

В лодке находились трое взрослых и двое детей, был ранен мужчина. Возбуждено дело о покушении на убийство нескольких человек.

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