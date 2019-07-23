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СМИ: в Индии 11 человек погибли от ударов молний

По информации агентства "Синьхуа", еще 11 человек получили травмы

ТАСС, 23 июля. По меньшей мере 11 человек умерли за сутки в результате ударов молний во время проливных дождей, которые продолжаются в штате Бихар на северо-востоке Индии. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа".

"11 человек погибли от ударов молний в различных районах Бихара. Еще 11 получили травмы, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы", - заявил представитель местных властей. Руководство штата назначило денежные компенсации семьям жертв. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 102 погибших из-за наводнений в штате Бихар.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочленные несчастные случаи.

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