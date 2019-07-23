Семья из четырех человек погибла при пожаре в Псковской области

ПСКОВ, 23 июля. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тела двух взрослых и двух детей во время тушения пожара в многоквартирном доме в городе Острове Псковской области, следователи проводят проверку, сообщило во вторник управление СК по Псковской области.

"Ночью 23 июля поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября в г. Острове. В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей со следами воздействия высоких температур", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В квартире жили двое детей с матерью и бабушкой. Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления СК, погибшие были членами одной семьи.

Пожар уже ликвидировали. Эксперты устанавливают причину возгорания. Следователи, полицейские и сотрудники МЧС продолжают осмотр места происшествия и опрашивают соседей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.