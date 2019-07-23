Абызов отказался сотрудничать со следствием

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где во вторник решается вопрос о продлении срока ареста обвиняемому и другим фигурантам дела.

"Свою вину фигуранты не признали, со следствием не сотрудничают, пояснения о содеянном не дают", - сказал старший следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Степанов.

По его словам, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от следствия и суда, продолжить преступные действия, угрожать потерпевшим, свидетелям, вступить в контакт с другими соучастниками, "которые в настоящее время не установлены". Следственный комитет РФ просит суд продлить срок ареста Абызову до 25 октября.

Аналогичные ходатайства следствия суд рассматривает в отношении других фигурантов дела: председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максима Русакова, экс-гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева, президента федерации самбо Новосибирской области, бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова и директора по экономике и финансам компании "Рэмис" Галины Фрайденберг. Представитель прокуратуры полностью поддержала ходатайство СК.

Адвокаты обвиняемых просили суд освободить подзащитных из клетки для подсудимых для возможности их участия в заседании рядом с защитниками. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения этой просьбы. Защита снова приобщила документы о поручительстве за экс-министра со стороны деятелей культуры и бывшего вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, а также сведения о наличии у Абызова государственных наград и сведения о хронических заболеваниях обвиняемых.