Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Отец 10-летнего мальчика на Кубани, который посадил сына на цепь в сарае, со слов ребенка, и ранее наказывал его, ребенок выглядит болезненно, сообщил ТАСС глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района, где проживает семья, Игорь Назаров.

Ранее сообщалось, что с 2011 года родители мальчика, которого посадил на цепь в сарае его отец, находятся в разводе. В 2016 году суд принял решение оставить ребенка с отцом. Семья не состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная.

"С мальчиком работают психологи, вначале он сказал, что его целый год держали на цепи, но потом, когда начали опрашивать соседей, они сказали, что такого не было: ребенка вместе со вторым 4-летним сыном мужчины видели бегающим по улице, играющими. Сейчас он говорит, что его наказывал отец. Вид у него был бледный, болезненный, это мое мнение, так как у меня у самого есть дети", - сказал Назаров.

Глава сельского поселения пояснил, что семья, в которой воспитывается ребенок, является благополучной: его отец бизнесмен, у мачехи салон красоты, у них хорошая машина, никаких нареканий ни со стороны полиции, ни со стороны других ведомств не было. Его биологическая мама живет в хуторе Кубанском Апшеронского района.

"Я держу ситуацию на контроле. С отцом пообщаться не удалось, сотрудники Следственного комитета нас не подпустили. Ребенок учится в школе № 2 в Белореченске, директор школы говорит, что учился хорошо, ничего особенного за ним не наблюдалось", - добавил собеседник агентства.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына. Инцидент произошел в селе Великовечное Белореченского района на Кубани 18 июля. Пока ребенок сидел в сарае, мужчина вместе со своей беременной женой и вторым 4-летним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начинались роды. Оставшийся на цепи мальчик смог освободиться и к вечеру добрался до одного из местных магазинов, где рассказал работникам о произошедшем, они обратились в правоохранительные органы.