Два человека погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке

ТАСС, 23 июля. Два человека погибли в результате падения вездехода в ущелье в Быстринском районе Камчатского края, сообщили ТАСС в администрации района.

"На 81-м км трассы Мильково-Эссо вездеход упал в ущелье. В транспортном средстве находились 5 человек. Двое погибли. Пока не уточняется, в каком состоянии находятся трое пострадавших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехала группа из шести человек, в том числе спасатели, представители правоохранительных органов и медики.