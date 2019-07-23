Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, семеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen Crafter и ВАЗ-2107 на автодороге в Муромском районе Владимирской области. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

"Сегодня около 15:30 на 118-м км автодороги Владимир - Муром в Муромском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Volkswagen Crafter. В результате ДТП погиб 49-летний водитель легкового автомобиля, еще семь человек из микроавтобуса получили травмы", - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, всех пострадавших доставили в больницу. На автотрассе образовалась небольшая пробка.