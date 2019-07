В Британии расследуют происшествие на съемках "Форсажа-9", где получил травму каскадер

ТАСС, 23 июля. Управление по охране труда Великобритании (HSE) проверяет обстоятельства происшествия на съемках фильма "Форсаж-9" на юго-востоке Англии, в результате которого серьезную травму головы получил дублер Вина Дизеля. Об этом во вторник сообщила газета Evening Standard.

"Управление проводит проверку обстоятельств инцидента после посещения места происшествия", - приводит газета слова официального представителя организации.

Как заявили в компании Universal Pictures, ответственной за производство фильма, на время расследования съемки картины были приостановлены.

Каскадер Джо Уоттс, дублирующий в фильме актера Вина Дизеля, упал с высоты около 9,1 метров, исполняя прыжок с балкона. После инцидента он был доставлен вертолетом в Королевский госпиталь в Лондоне. Как заявила его жена Тилли Пауэлл на своей странице в Facebook, Уоттс находится в состоянии искусственной комы.

Уоттс принимал участие в съемках многих голливудских блокбастеров, среди которых "Человек-паук: Вдали от дома", "Игра престолов" и "Звездные войны: Последние джедаи".

Мировая премьера девятой части "Форсажа" запланирована на 20 мая 2020 года, российская - на 21 мая 2020 года. Серия фильмов об уличных гонках (The Fast and the Furious, 2001-2017) за время существования стала одной из самых прибыльных франшиз в мире - общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $5 млрд.