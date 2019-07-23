В Адыгее ликвидировали последствия дождевого паводка

МАЙКОП, 23 июля. /ТАСС/. Власти Тахтамукайского района Адыгеи, где спровоцированный затяжными осадками дождевой паводок подтопил частные дома в двух поселках, во вторник ликвидировали последствия ЧП. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы района Беслан Урусов.

"Последствия паводка ликвидированы. Спецмашина произвела откачку воды в подвале последнего многоквартирного дома", - сказал Урусов.

Сильный дождь шел в Тахтамукайском районе, граничащем с Краснодаром, сутки - с утра воскресенья до утра понедельника, из-за чего подтопленными оказались частные дома и подворья поселков городского типа Яблоновский и Энем, а также подвалы многоэтажек.

По прогнозу синоптиков республики, в пятницу ожидается сильный дождь, поэтому режим повышенной готовности в районе не снимается, сообщил ТАСС руководитель отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Тахтамукайского района Пшимаф Гусарук.

"О возмещении ущерба жителям поселков речи не идет, поскольку дождевой паводок, произошедший в районе, не попадает под критерии ЧС", - добавил собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по республике, по результатам работы районной комиссии поврежденными в двух поселках признаны 132 домовладения, в том числе 77 придворовых территории и 55 частных домов.