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СМИ: итальянские спасатели извлекли фюзеляж упавшего в море вертолета россиян

По данным издания Livorno Today, вертолет Robinson R66 принадлежал Максиму Сычеву

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Итальянские спасатели, работавшие на месте крушения вертолета с двумя россиянами на борту в море у берегов Тосканы, извлекли из воды фюзеляж воздушного судна. Как сообщает во вторник агентство ANSA, он будет передан для дальнейшего изучения следователям.

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Обломки вертолета были обнаружены еще накануне после сигнала о крушении, и спасатели сразу окружили его надувными кругами, чтобы не допустить потопления. Глубина моря на этом участке достигает 200 м.

Кроме того, по версии издания Livorno Today, вертолет Robinson R66 принадлежал 37-летнему Максиму Сычеву.

Как сообщалось ранее, на борту находились два человека - мужчина и женщина. Тело женщины было обнаружено, мужчина считается пропавшим без вести, и его поиски продолжаются. Итальянские СМИ сообщили, что частное транспортное средство, принадлежавшее россиянам, отправилось с озера Комо в Олбию (о. Сардиния) и потерпело крушение в районе острова Горгона (провинция Ливорно) после небольшой остановки в районе города Масса-Каррара.

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