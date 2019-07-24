Из села в Амурской области эвакуировали 70 человек из-за ожидавшегося подъема воды в реке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 70 человек эвакуированы в превентивных целях из села Ивановка Зейского района Амурской области, где ожидали резкого подъема воды в реке Уркан до критических отметок в 700 см, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Из села Ивановка Зейского района, откуда накануне были эвакуированы 30 человек в село Овсянку, продолжается эвакуация. На вертолете Ми-8 Амурской авиабазы доставлены еще 39 человек в город Зею. Эвакуированные размещены у родственников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Ивановка спасатели провели подворовый обход, жителей предупредили, проконсультировали и организовали эвакуацию. Развернут пункт временного размещения в школе села Овсянка, горячим питанием и предметами первой необходимости люди обеспечены.

Между тем, пресс-служба Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона сообщила журналистам, что на реке Правый Уркан в Зейском районе начали фиксировать спад уровня воды. "На 20:00 (14:00 мск) 23 июля в районе села Ивановки он снизился на 10 см, до отметки 720, а в 08:00 (02:00 мск) 24 июля зафиксирован показатель 693, что еще ниже на 27 см. Обстановка стабилизируется", - говорят в министерстве.