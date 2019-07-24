СМИ: более 8,5 млн человек пострадали от наводнения на востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июля. /ТАСС/. Не менее 8,55 млн человек оказались в зоне наводнения в восточном индийском штате Бихар. Как сообщает телеканал NDTV, на утро среды число погибших составило 106 человек.

Ранее сообщалось о 7,2 млн человек, затронутых наводнением, и 102 погибших.

Наводнение вызвано необычно мощными муссонными ливнями, обрушившимися на штат и на соседний Непал, с которым граничит Бихар и откуда в этот штат идет сток воды. Паводок охватил 12 из 38 округов Бихара.

В последние сутки уровень воды стал снижаться, однако беженцы от стихии остаются в 54 лагерях временного размещения, где находятся несколько десятков тысяч человек. Власти открыли 812 общественных кухонь, где семьи, вынужденные бросить затопленные дома, могут получить бесплатную еду.