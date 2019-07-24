СМИ: жертвами оползней на юге Китая стали 12 человек

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате схода двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая увеличилось до 12 человек, не менее 40 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в среду сообщила газета "Хуанцю шибао".

Первый инцидент произошел во вторник в 16:00 по местному времени (11:00 мск), когда оползень обрушился на строительную площадку в уезде Хэчжан, в результате чего один человек погиб, еще шесть числятся пропавшими без вести. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй во вторник в 21:20 по местному времени (16:20 мск), в результате чего 21 дом был разрушен, 23 семьи общей численностью 77 человек оказались в зоне бедствия. По состоянию на 11:10 среды (06:10 мск) спасателям удалось вытащить 11 человек, еще 11 погибли, 34 числятся пропавшими без вести.

На месте происшествия в уезде Шуйчэн работают более 300 сотрудников поисково-спасательных служб.