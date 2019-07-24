Начальник колонии в Астрахани задержан по подозрению в получении взятки в 700 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Начальник исправительной колонии №10 УФСИН России по Астраханской области задержан по подозрению в получении взятки в размере 700 тыс. рублей, сообщил в среду журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по региону Андрей Хегай.

"Вечером 23 июля подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, получил от супруги осужденного часть взятки в размере 400 тыс. рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками. Первую часть взятки - 300 тыс. рублей - начальник колонии №10 получил в феврале этого года от осужденного через третьих лиц. За это вознаграждение он обещал способствовать в изменении вида наказания с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение", - рассказал Хегай.

На основании материалов регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН по Астраханской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.