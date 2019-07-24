В Подмосковье двое граждан Таджикистана задержаны за использование рабского труда

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи задержали двоих граждан Таджикистана по подозрению в использовании рабского труда. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области по подозрению в использовании рабского труда (ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) задержаны двое граждан Республики Таджикистан - 51-летняя женщина и ее 29-летний сын", - сообщила Врадий.

По данным ГСУ, подозреваемый в июне под предлогом работы привез в Россию мужчин из Узбекистана, пообещав им зарплату в размере $250 за 15 дней. Мать подозреваемого под предлогом оформления патента на работу и временной регистрации забрала у потерпевших все документы и спрятала. В результате мужчины, отработав месяц на сельскохозяйственных полях Серпуховского района, не получили обещанные деньги и лишились своих документов.

Четверым гражданам удалось обратиться в правоохранительные органы, после чего подозреваемые были задержаны. Сейчас их допрашивает следователь, устанавливается точное количество потерпевших. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Также запланировано проведение очных ставок.