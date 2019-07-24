Основателя крупнейшего банка Грузии TBC Bank обвинили в отмывании более $16,75 млн

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Грузии вынесла постановление предъявить обвинение основателю, бывшему главе Наблюдательного совета крупнейшего банка страны TBC Bаnk Мамуке Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе в легализации незаконных более $16,75 млн. Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре.

"Вынесено постановление об обвинении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов в размере более $16,75 млн группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", - сказано в заявлении.

По данным прокуратуры, Хазарадзе и Джапаридзе вызваны в ведомство для официального предъявления обвинений.

Уголовное дело возбуждено по статье "легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.

Хазарадзе оказался в центре внимания общественности с начала января. Именно тогда стало известно, что прокуратура изучает одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания $17 млн. Подозрение пало именно на главу Наблюдательного совета TBC Bank и его заместителя. Под давлением Национального банка Грузии они покинули эти должности.

Ранее Хазарадзе заявил о намерении создать политическое движение и принять участие в предстоящих парламентских выборах 2020 года.