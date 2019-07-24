Иностранный турист разбился на горной тропе в Бурятии

ТАСС, 24 июля. Иностранный турист погиб в лесу возле курортного поселка Аршан в Бурятии. По предварительным данным, он упал в обрыв с высоты 12 м, возвращаясь после прогулки к водопаду, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, 13 июля в Россию прилетела группа иностранных туристов - 14 человек и гид, они путешествовали по побережью Байкала на территории Иркутской области и Бурятии, после чего 22 июля приехали в курортный поселок Аршан в Республике Бурятия. На следующее утро их группа с гидом начала восхождение по горной тропе к водопадам, расположенным вблизи поселка. Достигнув вершины, иностранцы начали спускаться вниз, женщина-гид шла позади и замыкала их цепочку. Мужчина, шедший предпоследним, не останавливаясь, обернулся, чтобы задать вопрос гиду, заговорил и, оступившись, сорвался в обрыв с высоты примерно 12 м", - говорится в сообщении.

При падении 49-летний мужчина ударился головой о камни. Гид сразу спустилась к нему. Рядом проходил местный житель, который позвонил в МЧС. "Упавший турист некоторое время оставался жив, отвечал на вопросы, жаловался на боли в голове. Прибывшие спасатели положили его на носилки и приступили к спуску. Но спустя некоторое время от полученных при падении повреждений иностранец скончался", - добавили в ведомстве. По данному факту проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах республики уточнил ТАСС, что погибший был гражданином Чехии.