СМИ: число жертв взрыва в жилом доме на Эльбе возросло до трех

ТАСС, 24 июля. Число погибших в результате взрыва в жилом доме в городе Портоферрайо (остров Эльба) возросло до трех. Об этом в среду сообщил телеканал TGCOM24.

По его данным, в больнице города Пиза (область Тоскана) умер 76-летний мужчина, который получил ожоги 90% тела. Под присмотром медиков остается пострадавшая 46-летняя женщина с 50% ожогов тела.

В ночь на вторник в двухэтажном жилом доме в Портоферрайо прогремел взрыв, предположительно из-за утечки бытового газа. В доме находились пять человек. Согласно информации агентства ANSA, все они были, скорее всего, членами одной семьи.

Двухэтажное здание полностью обрушилось.