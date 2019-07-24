{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства в Турции посла России Карлова

Председатель СК отметил, что Мевлют Мерт Алтынташ заранее приезжал для изучения обстановки на место проведения выставки, где был убит дипломат
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские следователи установили маршрут исполнителя убийства посла России Андрея Карлова и детали подготовки к преступлению. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства - сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По его словам, накануне убийства исполнитель взял в больнице справку, освобождающую от работы. 19 декабря 2016 года он забронировал отель в минуте ходьбы от места проведения выставки. Также он заранее приезжал туда для изучения обстановки. "В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр. Дальнейшие события известны всем. Есть еще и другие вопросы, интересующие российское следствие по этому делу, но пока о них говорить преждевременно", - сообщил глава СК.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила в суд обвинительное заключение по делу об убийстве Карлова. В настоящий момент по делу проходят 28 подозреваемых, в том числе главарь ФЕТО Фетхуллах Гюлен.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКарлов, Андрей Геннадьевич
Во Франции двое британцев погибли при падении двух небольших самолетов
Пострадал один человек
Читать полностью