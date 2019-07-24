Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства в Турции посла России Карлова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские следователи установили маршрут исполнителя убийства посла России Андрея Карлова и детали подготовки к преступлению. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства - сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По его словам, накануне убийства исполнитель взял в больнице справку, освобождающую от работы. 19 декабря 2016 года он забронировал отель в минуте ходьбы от места проведения выставки. Также он заранее приезжал туда для изучения обстановки. "В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр. Дальнейшие события известны всем. Есть еще и другие вопросы, интересующие российское следствие по этому делу, но пока о них говорить преждевременно", - сообщил глава СК.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила в суд обвинительное заключение по делу об убийстве Карлова. В настоящий момент по делу проходят 28 подозреваемых, в том числе главарь ФЕТО Фетхуллах Гюлен.