Во Франции двое британцев погибли при падении двух небольших самолетов

ТАСС, 24 июля. Два человека погибли, один пострадал в среду в результате падения двух небольших самолетов на юго-востоке Франции, поблизости от города Ларш (департамент Альпы Верхнего Прованса). Об этом говорится в заявлении префектуры департамента.

В одном из самолетов находились два человека, в другом - только пилот, он получил травмы. Отмечается, что погибли двое мужчин 18 и 37 лет, подданные Великобритании.

Обломки машин были обнаружены в горной местности близ границы с Италией. Эксперты не исключают, что два самолета, взлетевшие с аэродрома, расположенного у города Сен-Пон, столкнулись в воздухе.