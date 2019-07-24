Задержан еще один фигурант дела Пирумова о хищении при строительстве зданий Эрмитажа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали генерального директора компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова - еще одного предполагаемого фигуранта дела о хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, обвиняемым по которому является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Задержан Валерий Рогов в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве комплекса зданий Эрмитажа", - сказал источник. Как ожидается, в четверг суд изберет ему меру пресечения.

18 июля Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца другого фигуранта дела - бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора.