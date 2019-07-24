Восемь детей отравились в загородном лагере Тверской области

ТАСС, 24 июля. Восемь детей обратились с признаками отравления в медпункт в загородном лагере "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления.

"24 июля 2019 года в следственный отдел регионального Следственного комитета поступило сообщение о том, что в муниципальном учреждении детский "Загородный лагерь "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области, в медицинский пункт обратились 8 детей с признаками отравления. По предварительным данным, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после поступления сообщения следователи и криминалисты незамедлительно выехали в детский лагерь для осуществления осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств случившегося. "По факту произошедшего следственным отделом по городу Кимры организовано проведение доследственной проверки", - уточнили в ведомстве.