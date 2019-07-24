Суд в Петербурге отправил в СИЗО отца, избившего ребенка дверью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Павлова, которого задержали по подозрению в избиении своего 8-летнего сына входной дверью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале, Павлов отправлен в СИЗО до 22 сентября. "Павлову предъявлено обвинение. Он вину не признал", - отметили в пресс-службе.

Ранее в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицейские задержали мужчину за избиение своего ребенка. По данным полиции, в ходе ссоры мужчина толкнул свою неродную 16-летнюю дочь, у которой на руках находился его восьмилетний сын. В результате мальчик упал на пол и ударился, а затем подозреваемый еще раз намеренно ударил комнатной дверью ребенка.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.