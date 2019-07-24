В Белоруссии с рельсов сошли 16 цистерн грузового поезда

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Подразделения МЧС Белоруссии работают на месте схода с рельсов 16 цистерн грузового поезда на участке железной дороги Витебск - Орша, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщило в среду МЧС республики.

"Сегодня в Витебской области, на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье, сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС", - отмечается на сайте ведомства.

По данным спасателей, в настоящее время завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. "Утечка не обнаружена. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы", - проинформировало МЧС Белоруссии.