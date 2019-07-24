Globo: число жертв наводнений на северо-востоке Бразилии выросло до 12

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июля. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней в штате Пернамбуку выросло до 12 человек. Об этом в среду сообщил телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы этого северо-восточного региона страны.

Стихия обрушилась на столицу штата, город Ресифи, и его окрестности минувшей ночью. В результате наводнения смыты несколько дамб, повалены деревья, целые кварталы оказались затоплены, что осложняет работу спасателей. По информации метеорологов, за последние пять дней здесь выпал 241 мм осадков, что составляет около 20 среднесуточных норм для июля. Как ожидается, в среду дожди продолжатся, однако будут менее интенсивными.

В регионе нарушено транспортное сообщение, в нескольких районах отменены занятия в школах. В отдельных районах люди передвигаются по пояс в воде или на лодках. По свидетельствам очевидцев, жертвами стихии стали в том числе домашние животные из подсобных хозяйств. На одну из улиц столицы штата воды вышедших из берегов водоемов вынесли крокодила.