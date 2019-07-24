В МИД Белоруссии заявили, что дипломат находится в тяжелом состоянии после нападения

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудник посольства Белоруссии в Турции находится в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения, полученного в результате нападения психически неуравновешенного мужчины. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата", - заявил пресс-секретарь МИД.

По словам Глаза, белорусский дипломат находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь МИД добавил, что ребенок не пострадал. "Ребенок не пострадал, его отец находится в больнице в тяжелом состоянии", - сказал Глаз.

По его словам, посольство Белоруссии находится в контакте с турецкими властями в связи с произошедшим. Дипломату оказывается необходимая помощь, сказал он.

Как сообщила ранее газета Hürriyet, неизвестный совершил вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в турецкой столице. По данным издания, атака была совершена отставным турецким военным в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу.

Как отмечает агентство Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.