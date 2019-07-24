Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, один несовершеннолетний пострадал в ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей на федеральной трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, в результате столкновения двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля три человека погибли, один несовершеннолетний пострадал", - сказала представитель ведомства, уточнив, что ДТП произошло в 22:00 мск на 1086-м км трассы М-4 "Дон".

На месте ДТП работают сотрудники полиции, уточняются все обстоятельства произошедшего.