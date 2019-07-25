Уголовное дело возбуждено после падения в ущелье на Камчатке вездехода с геологами

ТАСС, 25 июля. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели двух геологов в результате падения вездехода в ущелье в Быстринском районе, говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Во вторник вечером вездеход с геологами, направлявшийся с участка буровых работ в сторону Агинского месторождения, расположенного в Быстринском районе, упал в ущелье, расположенном в 81 км от населенного пункта Кирганик. Двое мужчин погибли, остальные доставлены в краевую больницу: двое находятся в тяжелом состоянии с переломами, еще у одного - травмы средней тяжести.

"Мильковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате падения вездехода в ущелье (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

В СК также сообщили, что первоначально в вездеходе находились семь человек, включая водителя. По версии следствия, водитель вышел из машины чтобы устранить поломку гусеничного механизма. В момент проведения ремонтных работ вездеход самопроизвольно начал движение и сорвался в ущелье глубиной более 300 метров. При этом один человек успел выпрыгнуть и остался жив, остальные пятеро упали в ущелье.

По предварительной информации, один из погибших - житель Камчатского края, все остальные прибыли на полуостров из Хабаровского края.