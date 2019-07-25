Жителей четырех сел в Хабаровском крае эвакуировали из-за подъема воды в реках

ТАСС, 25 июля. Спасатели перевезли в безопасное место жителей четырех населенных пунктов на севере Хабаровского края - в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах, где за минувшие сутки повысился уровень воды в реках Уда и Бурея из-за сильных дождей. В этих районах введен режим ЧС, сообщила в четверг пресс-служба регионального МЧС.

"В Тугуро-Чумиканском районе в поселке Алгазея подтоплен один жилой дом и четыре придомовых территории. В превентивных целях из поселка отселено 15 человек, в том числе четверо детей, к родственникам в поселок Чумикан. В поселке Неран дождевыми водами подтоплено 11 жилых домов, вода вышла на участок внутрипоселковой дороги. Из поселка перевезены 11 детей для временного размещения на базе детского приюта в поселке Чумикан", - говорится в распространенном сообщении. Из него также следует, что в Верхнебуреинском районе из-за повышения уровней воды в реке Бурея в дачном поселке Ургал-1 подтоплено три придомовые территории. Из зоны паводка эвакуирован один человек. Еще в одном населенном пункте Усть-Ургал заблаговременно отселено 16 человек, в том числе девять детей, сообщила пресс-служба.

В муниципальных образованиях организована работа спасателей, ведется мониторинг паводковой обстановки. На утро 25 июля интенсивные подъемы воды на 50-232 см в этих районах отмечаются на реках Бурея, Ниман, Дубликан, Тырма, Урми и Уда. Затоплены поймы рек Бурея, Подхоренок, Амгунь и Уда.

Также прогнозируется подъем рек в Хабаровском районе у села Кукан 25-26 июля до 800-850 см (при отметке неблагоприятного явления 850 см). В Верхнебуреинском районе река Бурея продолжит подниматься, достигнув отметки неблагоприятного явления, возможно подтопление села Усть-Ургал и Удское в Тугуро-Чумиканском районе, ожидают в МЧС.

Кроме того, на утро четверга локальные подтопления отмечаются в Хабаровске из-за действия дождевого циклона - подтоплены дороги, придомовые территории.