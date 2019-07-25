Прибытие шести самолетов из Москвы и Екатеринбурга в Томск задерживается из-за тумана

ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Прибытие шести рейсов пяти отечественных авиаперевозчиков из столицы и Екатеринбурга в Томск задерживается в четверг утром из-за сильного тумана в городе, сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Дмитрий Дубенюк.

"Шесть [рейсов задерживается]: два "Аэрофлота", один - "Уральские авиалинии", один - "Победа", один - "РусЛайн" (рейс из Екатеринбурга) и один - S7. Причина - метеоусловия. S7 - Москва - Томск - приземлился в Новосибирске, а "Уральских Авиалиний" - также Москва - Томск - в Нижневартовске, остальные из-за метеоусловий вылетели позже", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в справочной нижневартовского аэропорта, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в четверг утром севший в Нижневартовске из-за тумана в Томске, уже вылетел в пункт назначения.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, прибытие воздушных бортов, задерживается на два-три часа каждый. Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта, причина задержки - сильный туман. Информации о том, повлияли ли пожары в Красноярском крае, дымка от которых уже несколько дней видна в Томске, пока нет.

Как отметил Дубенюк, на несколько часов задерживается не только прилет, но и обратный вылет самолетов. В обратном направлении - в Москву и Екатеринбург - вылета ожидают более 800 пассажиров. Томская транспортная прокуратура следит за соблюдением их прав.

Ранее сообщалось, что это не первый подобный инцидент в Томске - уже несколько дней подряд в город задерживается прибытие авиарейсов из Москвы и других городов РФ из-за тумана.